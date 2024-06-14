Премии "Алтын сапа" в 2024 году не будет

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" во исполнение поручения главы государства об отмене имиджевых и других крупных мероприятий из-за сложной ситуации с паводками и в целях экономии бюджетных средств сообщила, что конкурс на соискание премии президента нашей страны "Алтын сапа" и республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана" переносится на следующий год, передаёт BaigeNews.

"Также хотим напомнить, что премия была учреждена Указом Президента РК от 9 октября 2006 года №194 "О конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан "Алтын Сапа" в целях построения новой экономики Казахстана, развития собственного производства и непрерывного повышения качества товаров и услуг", - говорится в сообщении.

Отметим, конкурс на соискание премии президента Казахстана "Алтын сапа" проводится по модели, которая учитывает тенденции развития современного менеджмента и гармонизирована с моделью Европейской премии по качеству. Кроме того, критерии соответствуют премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. В ней усилена значимость показателей, характеризующих лидирующую роль руководства, политику и стратегию организации в области качества, удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг. Применение модели позволяет более детально оценить уровень работ по качеству в организациях.

К слову, в конкурсе "Алтын Сапа" ежегодно принимают участие около 200 предприятий страны.