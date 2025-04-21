Премьеры Казахстана и России обсудили запуск новых проектов и рост взаимной торговли
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В ходе официального визита в Российскую Федерацию состоялись двусторонние переговоры Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, передаёт BaigeNews.kz.
Внимание уделено практической реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей, в том числе по увеличению взаимного товарооборота до 30 млрд долларов.
Рассмотрено транзитно-транспортное сотрудничество, взаимодействие в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, энергетической и газовой, космической сферах, а также культурно-гуманитарные связи.
За прошедший год объем двустороннего товарооборота вырос почти на 3% и достиг 27,8 млрд долларов. Субъекты бизнеса совместно реализуют 171 проект с созданием порядка 45,4 тыс. рабочих мест.
Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие в агропромышленном комплексе. По итогам прошлого года в результате снятия взаимных ограничений в двустороннем порядке товарооборот в сфере вырос на 4,5% и составил 3,8 млрд долларов.
В транзитно-транспортном направлении показатели грузопотока по Восточной ветке международного коридора "Север-Юг" по итогам прошлого года выросли до 2,4 млн тонн.
Стороны подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимной торговли. Особое значение в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота имеет деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству.
По итогам переговоров подтверждены намерения по укреплению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
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