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Премьера проекта "СТОП-СВАЛКА": Мы покажем самые грязные места Астаны

Сегодня, 18:06
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Марк Брюшко. Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: Марк Брюшко.

Премьера! Свыше 600 несанкционированных свалок обнаружили в Казахстане за первые шесть месяцев года. Их видно даже из космоса. И больше всего таких в нашей столице – Астане. Разбираться с любителями мусорить будет новый проект BaigeNews.kz "СТОП-СВАЛКА". Съемочная группа не только покажет самые грязные уголки столицы, но и будет добиваться их ликвидации. О существовании такого скопления мусора вы даже не подозревали. А мы выявили экологические очаги с помощью космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". 

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