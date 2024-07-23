Премьера проекта "СТОП-СВАЛКА": Мы покажем самые грязные места Астаны

Премьера! Свыше 600 несанкционированных свалок обнаружили в Казахстане за первые шесть месяцев года. Их видно даже из космоса. И больше всего таких в нашей столице – Астане. Разбираться с любителями мусорить будет новый проект BaigeNews.kz "СТОП-СВАЛКА". Съемочная группа не только покажет самые грязные уголки столицы, но и будет добиваться их ликвидации. О существовании такого скопления мусора вы даже не подозревали. А мы выявили экологические очаги с помощью космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".