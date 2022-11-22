Премьер выразил соболезнования родным погибшего пожарного Аскара Забикулина

Фото: пресс-службы МЧС РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выразил соболезнования родным и близким пожарного Аскара Забикулина. Столичные врачи боролись за него несколько дней, но полученные ожоги оказались смертельными, он скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня на заседании Правительства хочу выразить соболезнования родным и близким столичного пожарного Аскара Забикулина, который погиб при несении служебного долга в результате получения сложной травмы. Его имя останется в памяти народа и героизм будет служить примером", - сказал премьер-министр.

Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября.

"Аскар был светлым человеком, ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - так его охарактеризовали в МЧС.

У Аскара Забикулина остались жена и двое детей.

Напомним, 16 ноября в Астане в 15-этажном доме произошёл сильный пожар. Из огня спасатели вынесли пятерых человек. Один из пожарных, Аскар Забикулин, помог жителям, но сам получил сильные ожоги 80 процентов кожи и находился в крайне тяжёлом состоянии. Несколько дней он был подключен к аппарату ИВЛ.

Семье пожарного вручили сертификат на трёхкомнатную квартиру в Астане.