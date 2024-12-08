Глава сирийского правительства Мохаммед Гази Джаляли заявил на рассвете в воскресенье, что он готов "сотрудничать" с любым правительством, которое выберет народ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В речи, транслируемой в его аккаунте Facebook, Джаляли сказал:

"Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своим соседом и со всем миром... Но это зависит от того, какое руководство выберет сирийский народ. Мы готовы сотрудничать с ними", - сказал он.

Глава сирийского правительства добавил: "Все институты сирийского государства должны быть сохранены.. Я не стремлюсь к какой-либо должности или льготам".

"Какое бы руководство ни выбрали сирийцы, мы будем сотрудничать с ними .. Мы передадим ей все правительственные документы", - сказал он, подчеркнув, что "все сирийские государственные институты должны быть сохранены".

Он заявил, что останется дома и готов поддержать продолжение ведения государственных дел.

Ранее в воскресенье Сирийская организация по правам человека сообщила, что президент Башар Асад покинул Сирию через международный аэропорт Дамаска. Между тем, группы боевиков установили контроль над столицей. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии. Также СМИ сообщали, что в столице слышны звуки взрывов.

Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.