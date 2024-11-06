Премьер РК заявил, что прошедшие обучение лица с инвалидностью должны быть трудоустроены на 100%

Олжас Бектенов поручил взаимодействовать с общественными фондами по вопросам обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании Правительства директор ОФ "ITeachMe" Захира Бегалиева сообщила о проводимой организацией работе по подготовке и переобучению людей с особыми потребностями.

Общественный фонд специализируется на предоставлении образовательных программ, реализации трудовых прав лиц с инвалидностью, а также обучении цифровым профессиям молодежи с инвалидностью и из малообеспеченных семей по таким направлениям, как мобилография, графический дизайн, СММ, ИИ, разработка сайтов и др. Курсы ведутся на трех языках – казахском, русском и жестовом. За четыре года фондом выпущено более 1 тыс. студентов. Выпускники работают в банках, ведут социальные страницы предпринимателей, некоторые открывают свой бизнес.

Премьер-министр поблагодарил фонд "ITeachMe" за вклад в социализацию граждан с особыми потребностями и подчеркнул важность данной работы.

"Все люди, которые прошли обучение, должны быть трудоустроены на 100%. Здесь нужно всесторонне проработать в рамках социальной ответственности бизнеса. Предприниматели должны либо принимать на работу таких людей, либо мы должны продумать меры государственной или частной поддержки бизнес-инициатив. Необходимо особое внимание со стороны государства и бизнеса. По итогам заседания нам надо продумать комплекс мер с институтами развития", – подчеркнул Олжас Бектенов, поручив министру труда и социальной защиты населения проработать данный вопрос.

Ранее сообщалось, что в Правительстве рассмотрели меры по социальной защите лиц с ограниченными возможностями.