Премьер провёл переговоры с региональным директором Всемирного банка
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл переговоры с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабинета министров.
Стороны детально обсудили реализацию перспективных проектов, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры республики, улучшение экологического состояния региона Аральского моря, ускорение цифровизации и т.д.
Как отметил Алихан Смаилов, правительство придаёт большое значение взаимодействию со Всемирным банком в рамках Рамочной стратегии партнерства на 2020-2025 годы, способствующей дальнейшему развитию экономики республики.
Кроме того, обозначена важность продолжения Программы совместных экономических исследований, ставшей эффективным аналитическим и консультационным инструментом.
"В целом правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнёрства с банком по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", — сказал премьер.
В свою очередь Татьяна Проскурякова подтвердила заинтересованность Всемирного банка в реализации новых проектов в Казахстане.
"У нас сформирована очень хорошая программа. В прошлом году мы проводили обзор нашего портфеля по республике и убедились, что у нас очень эффективное взаимодействие по многим направлениям, много успехов. И я вижу огромные перспективы в развитии нашего сотрудничества", — сказала региональный директор ВБ.
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