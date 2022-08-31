Премьер представил нового акима Туркестанской области и дал поручения по развитию региона

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр представил нового акима Туркестанской области на собрании депутатов маслихатов всех уровней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Алихан Смаилов отметил, что перед руководством региона президент поставил задачи по повышению благосостояния граждан, развитию туризма, агропромышленного комплекса и других отраслей.

Так, в рамках Комплексного плана развития Туркестанской области до 2025 года предусмотрена реализация ряда важных проектов, в том числе по выпуску новой продукции, модернизации дорог, созданию постоянных рабочих мест и улучшению качества жизни граждан в целом.

"Руководству региона необходимо активизировать работу по максимальной диверсификации экономики. Первостепенное внимание следует уделить вопросам обеспечения занятости, сдерживания роста цен на продукты питания, газо- и водоснабжения населения, а также устранения нехватки ученических мест", — сказал Премьер-Министр.

При этом глава Правительства акцентировал внимание на том, что работа акимата области должна строиться на основе эффективного диалога с населением.

Алихан Смаилов также отметил, что в настоящее время туризм является одной из основных отраслей экономики области, поэтому необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий пребывания для отечественных и зарубежных туристов.

Премьер-Министр поблагодарил Умирзака Шукеева за большой вклад в развитие региона и города Туркестана, ставшего одним из красивейших областных центров, где происходят важные международные, политические и культурные события.

Напомним, сегодня Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области. Его предшественник Умирзак Шукеев освобождён от этой должности. Соответствующие указы подписал президент РК.

Одновременно Сатыбалды освобождён от должности посла РК в Узбекистане, которую занимал с весны 2019 года.

Сообщалось, что Умирзак Шукеев подал в отставку с поста акима Туркестанской области после того, как вступил в силу приговор в отношении его подчинённого — экс-акима Кентау Даурена Махажанова, который осуждён на 10 лет лишения свободы за получение взятки.

Президент поблагодарил Шукеева за многолетнюю работу на посту главы региона.