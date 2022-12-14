Премьер предложил уйти в отставку не справляющимся с работой чиновникам

Фото: пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр Алихан Смаилов во время заседания правительства в Астане в среду, 14 декабря, ответил на вопрос, который задал ему Токаев в понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Президент спросил премьера, можно ли вступить в новый год с этим составом правительства, и справится ли оно с реализацией его предвыборной программы.

"Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец", - сказал Алихан Смаилов на заседании в среду.

Сейчас идёт активная реализация Предвыборной программы президента на ближайшие семь лет. Премьер-министр отметил, что все силы правительство направит на построение новой государственной политики, основанной на трёх взаимосвязанных принципах: справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество. Для достижения этой цели министры планируют задействовать весь свой потенциал. Премьер предупредил министров об ответственности и предложил неуверенным в своих силах уволиться сейчас.

"Коллеги, спрос будет очень жёстким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несёт за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели.", - отметил Смаилов.

Отметим, что сегодня на заседании правительства министры и акимы обсуждают меры по реализации Предвыборной программы Главы государства. Уже создан Республиканский штаб, в состав которого включены все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов.