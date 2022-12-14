Лента новостей
- План действий нужно менять: в МЧС сделали выводы после ЧС в Экибастузе 10:48 61
- Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения - глава Минфина 10:46 58
- В Казахстане будут производить швейцарские вагоны Stadler 10:04 336
- Премьер предложил уйти в отставку не справляющимся с работой чиновникам 09:28 358
- Головкина подвинули в рейтинге лучших боксёров мира 09:03 258
- До 235 выросло число заразившихся казахстанцев коронавирусом 13 декабря 08:37 234
- "Мы настроены работать очень активно" - Гаутам Адани встретился с премьер-министром РК 08:11 375
- Три недели сидит на мели судно с рыбой в Атырау 07:33 367
- В Атырау за фальсификацию осужден экс-полицейский 06:07 484
- Суд обязал инвестора из Словакии отдать акимату ледовый дворец в Актобе 05:38 537
- Казахстанец Александр Герлиц выиграл бронзу этапа Кубка мира по парабиатлону 04:32 374
- Медицинские данные казахстанцев появились в еGov mobile 03:46 684
- Где появятся ледовые горки и катки в Астане 02:22 1544
- Скриптонит передал экибастузцам десять тепловых пушек 01:15 504
- Призыв офицеров запаса на воинскую службу планируется в Казахстане 00:04 2918
- В Экибастузе осталось подключить к теплоснабжению четыре частных дома 13.12.2022 619
- Лавина сошла на дорогу близ Алматы 13.12.2022 534
- 50 молодых участников проекта "Акселератор" получили гранты на свои проекты в Алматы 13.12.2022 464
- Минобороны предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в РК 13.12.2022 593
- Река вышла из русла в Алматы и сломала ограждения на набережной 13.12.2022 616
- Было страшно потерять нашу государственность - военный о январских событиях 13.12.2022 1646
- Грин-карта для этнических казахов - о проекте "Ата жолы" рассказали власти 13.12.2022 517
- Какие уроки извлёк Казахстан из январских событий, обсудили в эфире проекта "2022" 13.12.2022 545
- Как восстанавливают разгромленные после "января" объекты в Алматы. Фоторепортаж 13.12.2022 632
- Трассу перекрыли в ВКО из-за бурана 13.12.2022 482
- Большой схрон оружия обнаружили в Конаеве 13.12.2022 565
- Президент выразил соболезнования родным Булата Аюханова 13.12.2022 626
- Победителей конкурса "Жас өрен" наградили в Астане 13.12.2022 473
- Токаев принял акимов Астаны и Карагандинской области 13.12.2022 506
- В Алматы прошёл первый форум социальных служб 13.12.2022 629
- Космический мониторинг помогает контролировать недропользователей в Казахстане 13.12.2022 459
- В ценовом сговоре подозреваются две птицефабрики в Алматинской области 13.12.2022 762
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 7130
- Коронавирус отразился на здоровье почти половины детей в Казахстане 13.12.2022 765
- Строящийся таунхаус в предгорье Алматы сносят по решению суда 13.12.2022 572
- Какую помощь окажет "Экибастузтеплоэнерго" пострадавшим от аварий на теплосетях 13.12.2022 426
- 16 аварийных водохранилищ реконструируют в Казахстане 13.12.2022 503
- Лучших иностранных специалистов привлекут в Казахстан 13.12.2022 466
- Мужчина застрелился в салоне собственного авто в Талдыкоргане 13.12.2022 3573
- Охотники спасли застрявшего рогами в заборе оленя в Казахстане 13.12.2022 429
- Где и когда зажгут главную ёлку страны 13.12.2022 512
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 5624
- Вместо тысячи слов: акимат Усть-Каменогорска объявил тендер на патриотические стикеры 13.12.2022 473
- На месте телеканала Qazaqstan построят новый медиацентр в Алматы 13.12.2022 548
- Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Астане 13.12.2022 589
- Сколько человек покинуло Казахстан с начала года 13.12.2022 821
- Более 100 тысяч школьников примут участие в республиканской олимпиаде по шахматам 13.12.2022 432
- В ночном клубе Шымкента посетителям раздавали мефедрон 13.12.2022 1248
- Разблокировать счёт теперь можно онлайн через SalyqBot 13.12.2022 725
- Гибель двух работников расследуют в Кызылординской области 13.12.2022 508
- Обручальные кольца подорожали на треть в Казахстане 13.12.2022 499
- В КТЖ объяснили причину задержки поездов 13.12.2022 578
- Глава государства принял в Астане индийского миллиардера Гаутама Адани 13.12.2022 666
- Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау стал чемпионом мира по қазақ күресі 13.12.2022 1205
- Участники кинофестиваля "Евразия" получили первые награды 13.12.2022 498
- Нургуль Мауберлинова ушла с поста вице-министра информации и общественного развития 13.12.2022 500
- Стипендия "Болашак": утверждены льготы для медработников и инженеров 13.12.2022 548
- Видео драки прокомментировали в полиции Алматы 13.12.2022 627
- Более 330 млн тенге возместили казахстанским производителям 13.12.2022 516
- Скончался выдающийся балетмейстер Булат Аюханов 13.12.2022 1243
- 75 миллионов тенге хотят потратить в Петропавловске на ледяные горки и фигуры 13.12.2022 420
- Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от походов в горы 13.12.2022 667
- Нургиса Адилетулы стал серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике 13.12.2022 855
- Студенты 25 региональных вузов получат доступ к курсам Coursera на казахском языке 13.12.2022 447
- Туши сайгаков обнаружили в реке в ЗКО 13.12.2022 571
- В Астану прибыл индийский миллиардер Гаутам Адани 13.12.2022 886
- Головкин близок к потере титула чемпиона мира — СМИ 13.12.2022 913
- Коронавирус выявили у 155 человек в Казахстане 13.12.2022 572
- Жители десятков садоводческих коллективов жалуются на холод в домах в Актобе 13.12.2022 1360
- "Астана" расторгла контракт с лидером, причастным к громкому допинговому скандалу 13.12.2022 581
- Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года 13.12.2022 722
- Троих детей эвакуировали во время пожара из жилой высотки в Экибастузе 13.12.2022 506
- Массовое отравление работников на предприятии произошло в Байконуре 13.12.2022 1400
- Чемпионку мира по боксу из Казахстана "пытались сломить" перед титульным боем 13.12.2022 1753
- Иностранку с 6 детьми депортировали из Казахстана 13.12.2022 1336
- Кот вместо кубка: проигравшие на ЧМ английские футболисты забрали домой бездомного кота 13.12.2022 794
- Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене 13.12.2022 563
- Объявлены номинанты премии "Золотой глобус" 13.12.2022 566
- Кызылординка скончалась, спрыгнув с моста 13.12.2022 1979
- Чемпионат мира по казахской национальной борьбе стартовал в Астане 13.12.2022 671
Премьер предложил уйти в отставку не справляющимся с работой чиновникам
Премьер-министр Алихан Смаилов во время заседания правительства в Астане в среду, 14 декабря, ответил на вопрос, который задал ему Токаев в понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Президент спросил премьера, можно ли вступить в новый год с этим составом правительства, и справится ли оно с реализацией его предвыборной программы.
"Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец", - сказал Алихан Смаилов на заседании в среду.
Сейчас идёт активная реализация Предвыборной программы президента на ближайшие семь лет. Премьер-министр отметил, что все силы правительство направит на построение новой государственной политики, основанной на трёх взаимосвязанных принципах: справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество. Для достижения этой цели министры планируют задействовать весь свой потенциал. Премьер предупредил министров об ответственности и предложил неуверенным в своих силах уволиться сейчас.
"Коллеги, спрос будет очень жёстким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несёт за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели.", - отметил Смаилов.
Отметим, что сегодня на заседании правительства министры и акимы обсуждают меры по реализации Предвыборной программы Главы государства. Уже создан Республиканский штаб, в состав которого включены все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов.
"Мы будем регулярно проводить заседания штаба. Поэтому каждый шаг Плана действий по реализации Предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного Плана. На расширенном заседании Правительства Глава государства высказал жёсткую критику по ряду направлений. Каждый министр должен представить свои подходы по исполнению поручений Президента и пунктов Плана действий", - подчеркнул Смаилов.
-
Trend news
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 7000
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 5616
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1263
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 3225
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 868
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 1972
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3341
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 5991
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1834
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43805
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1250
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 2007
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 8014
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67538
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11463
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4452
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13895
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 18022
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3926
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1615
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34575
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 2023
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2852
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46460
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7118
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11500
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3341
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54271
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2531
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20819
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9417
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3738
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2556
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5117
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4092
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2959
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2827
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5680
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3302
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 37022
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21305
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9630
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6694
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3777
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29578
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45144
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3800
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 19045
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6516
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11278
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5765
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4873
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4768
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11780
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44331
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4761
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4234
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 14028
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5090
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21661
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6606
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5755
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6844
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 11031
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9246
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5149
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12889
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4708
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4785
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5689
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37420
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5583
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6925
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5399
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6519
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6650
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47870
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 5060
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61698
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17407
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 848
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 630
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1192
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1046
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 982
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1977
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1874
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2228
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2695
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2714
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2880
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2760
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2934
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3544
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3660
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3842
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3964
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3642
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4054
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3772
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3919
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3927
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4060
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4295
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4058
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4289
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4436
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4413
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4647
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5148
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5445
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5165
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5501
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5272
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5339
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5337
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5189
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5623
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5889
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5557
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23877
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5953
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5745
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5739
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10884
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6543
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16009
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14134
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14149
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14827
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13632
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18070
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14797
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16248
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17237
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16850
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14367
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14859
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33427
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15921
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18793
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14956
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16155
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16740
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18154
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16194
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18217
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17750
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18961
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18776
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35466
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19303
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20277
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19864
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20703
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20774
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30534
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20192
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27554
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38385