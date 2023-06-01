Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда"

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В работе крупнейшего торгового рынка в Казахстане "Алтын Орда" Генеральная прокуратура выявила более 300 нарушений норм законодательства в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции. Во время совещания в Астане премьер-министр Алихан Смаилов поручил устранить их все, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счёте приводит к необоснованному росту цен на товары.

Премьер подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.

"В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений", — говорится в сообщении.

Параллельно с этим будет продолжена работа по созданию в Алматинской агломерации альтернативных оптово-распределительных центров, что позволит сбалансировать торговые потоки и снизить влияние рынка "Алтын Орда" на ценообразование.

Было отмечено также, что на рынке размещено более пяти тысяч торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тысяч покупателей в день. Рынок охватывает до 40 процентов оптовой и 70 процентов розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области. Основными поставщиками товаров для него являются отечественные производители, а также компании из соседних стран.