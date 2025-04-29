Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил разработать решения по масштабированию ИИ в строительной сфере, передает BaigeNews.kz.

Глава правительства считает, что искусственный интеллект в строительстве должен стать помощником в принятии решений в проектировании, управлении городским развитием.

"Поручаю министерствам цифрового развития, промышленности и строительства в месячный срок разработать решения по масштабированию ИИ-модулей в строительной сфере, включая анализ плотности застройки, соответствия техническим условиям и уровню развития инфраструктуры", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что в ноябре прошлого года в 89 городах запущен пилотный проект выдачи разрешительной документации и согласования эскизных проектов через Единый геопортал инфраструктурных данных.

В результате этого было выявлены несоответствие фактических границ ряда населенных пунктов с утвержденными генпланам, а также некорректная привязка определённых земельных участков.

В связи с этим Бектенов дал поручение.

"Поручаю министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства, акиматам регионов и корпорации "Правительство для граждан" до 1 сентября текущего года устранить расхождение данных", - сказал глава правительства.

Помимо этого, Бектенов отметил, что большое количество нареканий со стороны бизнеса и населения вызывает процедура выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям.

Действующий порядок их выдачи непрозрачен, крайне длителен, отметил Бектенов.

"Поручаю Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами обеспечить принятие системных мер по обязательной выдаче технических условий в цифровом формате через систему градкадастра", - сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют использовать ИИ для мониторинга застройки.