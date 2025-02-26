На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил сократить избыточные расходы Минюста РК через цифровизацию, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что оптимизация затрат должна осуществляться через внедрение цифровых технологий.

Данный подход направлен на повышение эффективности работы министерства.

"Я полностью поддерживаю новые подходы, которые вы отметили. Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию. В результате эффективность государственного аппарата в целом повысится. Это касается всех государственных органов", — отметил премьер-министр.