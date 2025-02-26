Премьер поручил сократить избыточные расходы Минюста через цифровизацию
Олжас Бектенов считает, что это повысит эффективности работы министерства.
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
90Фото: пресс-служба правительства РК
На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил сократить избыточные расходы Минюста РК через цифровизацию, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что оптимизация затрат должна осуществляться через внедрение цифровых технологий.
Данный подход направлен на повышение эффективности работы министерства.
"Я полностью поддерживаю новые подходы, которые вы отметили. Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию. В результате эффективность государственного аппарата в целом повысится. Это касается всех государственных органов", — отметил премьер-министр.
Ранее Олжас Бектенов дал поручения по цифровизации органов юстиции.
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