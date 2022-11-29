Премьер поручил провести расследование аварии на ТЭЦ в Экибастузе

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Минэнерго и МИИР провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz.

"Работы по восстановлению теплоснабжения города Экибастуза необходимо продолжить. Надо ликвидировать все причины аварии. Министерству энергетики совместно с Министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго". Зима ещё не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация", - отметил он на правительственном часе во вторник.

По его словам, всем акиматам нужно сделать выводы из этой ситуации. Министерствами энергетики и индустрии совместно с акиматами следует провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в Правительство.

"Проверить качество проведённых ремонтных работ перед началом отопительного сезона. Особое внимание уделить оборудованию и инфраструктуре "рисковых" объектов. Надо провести переговоры с собственниками данных объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования. Министерствам национальной экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" следует детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий", - поручил Смаилов.

Премьер добавил, что акиматы должны держать вопрос прохождения отопительного сезона на постоянном контроле. По мнению Смаилова, жёсткого контроля требует целевое использование выделяемых средств на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.