Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Республиканской бюджетной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам заседания РБК поддержано финансирование проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды посредством создания лесных питомников, модернизации Национальной гидрометеорологической службы и усиления противопожарной безопасности.

Кроме того, рассмотрен ряд проектов, требующих дополнительного финансового обеспечения.

Премьер-министр поручил руководителям госорганов строго контролировать процесс и не допускать необоснованного увеличения расходов и удорожания проектов. Внимание акцентировано на необходимости усиления работы администраторов программ и соблюдения стоимости проекта, заложенной в сметной документации.