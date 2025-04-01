  • 1 Апреля, 14:04
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Премьер поручил до конца года модернизировать e-Gov с элементами ИИ

Премьер-министр будет лично контролировать исполнение поручений.

Сегодня, 12:57
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: pixabay.com

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил модернизировать портал оказания госуслуг e-Gov, передает BaigeNews.kz.

"До конца года требуется модернизировать портал "электронного Правительства" с запуском элементов искусственного интеллекта", — сказал Олжас Бектенов.

Помимо этого, премьер-министр также поручил оптимизировать затраты госбюджета посредством перевода максимального количества услуг в онлайн.

Также глава кабмина поручил своевременно реализовывать проекты по обеспечению интернета в отдаленных населенных пунктах, а также решить вопросы финансирования оказания государственных услуг во всех сельских почтовых отделениях.

"Надо регулярно проводить разъяснительную работу с населением о новых электронных услугах, правилам пользования и получения, соблюдения простых мер безопасности личных данных.

Контроль в сфере цифровизации оставляю за собой", - сказал Бектенов.

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