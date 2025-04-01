Премьер поручил до конца года модернизировать e-Gov с элементами ИИ
Премьер-министр будет лично контролировать исполнение поручений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил модернизировать портал оказания госуслуг e-Gov, передает BaigeNews.kz.
"До конца года требуется модернизировать портал "электронного Правительства" с запуском элементов искусственного интеллекта", — сказал Олжас Бектенов.
Помимо этого, премьер-министр также поручил оптимизировать затраты госбюджета посредством перевода максимального количества услуг в онлайн.
Также глава кабмина поручил своевременно реализовывать проекты по обеспечению интернета в отдаленных населенных пунктах, а также решить вопросы финансирования оказания государственных услуг во всех сельских почтовых отделениях.
"Надо регулярно проводить разъяснительную работу с населением о новых электронных услугах, правилам пользования и получения, соблюдения простых мер безопасности личных данных.
Контроль в сфере цифровизации оставляю за собой", - сказал Бектенов.
Самое читаемое
- Юриста жестоко убили в поликлинике в Кульсары: коллеги рассказали подробности
- В Узбекистане произошел взрыв в мечети
- Живем как в коммуналке: Как три главных театра Семея ютятся в одном здании
- Нехватка холодильников и конкуренция из России: как Павлодарская область теряет миллионы на моркови
- Подозреваемого в мошенничестве вернули из России в Казахстан