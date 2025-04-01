Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил модернизировать портал оказания госуслуг e-Gov, передает BaigeNews.kz.

"До конца года требуется модернизировать портал "электронного Правительства" с запуском элементов искусственного интеллекта", — сказал Олжас Бектенов.

Помимо этого, премьер-министр также поручил оптимизировать затраты госбюджета посредством перевода максимального количества услуг в онлайн.

Также глава кабмина поручил своевременно реализовывать проекты по обеспечению интернета в отдаленных населенных пунктах, а также решить вопросы финансирования оказания государственных услуг во всех сельских почтовых отделениях.