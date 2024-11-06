Премьер поручил акиматам оказывать поддержку службам инватакси
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Подготовка соцработников и технические средства для реабилитации, инватакси: Олжас Бектенов поручил масштабировать положительный опыт по поддержке лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе заседания Правительства Премьер-министр обратил внимание на опыт ряда регионов по формированию инклюзивной городской среды и предложению различных услуг, отвечающих потребностям лиц с инвалидностью.
"В 14 университетах страны ведется подготовка социальных работников. В Павлодарской, Кызылординской, Абайской областях и Шымкенте ведётся подбор инновационных технических средств для непрерывной реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях. Этот опыт надо использовать и в других регионах", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Руководитель Правительства поручил акиматам оказывать поддержку службам инватакси и содействовать увеличению парка таких автомобилей, чтобы люди не ожидали очереди на поездку. На сегодня в Казахстане функционирует почти 150 служб по услугам перевозки людей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что в Правительстве рассмотрели меры по социальной защите лиц с ограниченными возможностями.
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