Премьер поручил акиматам оказывать поддержку службам инватакси

Подготовка соцработников и технические средства для реабилитации, инватакси: Олжас Бектенов поручил масштабировать положительный опыт по поддержке лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания Правительства Премьер-министр обратил внимание на опыт ряда регионов по формированию инклюзивной городской среды и предложению различных услуг, отвечающих потребностям лиц с инвалидностью.

"В 14 университетах страны ведется подготовка социальных работников. В Павлодарской, Кызылординской, Абайской областях и Шымкенте ведётся подбор инновационных технических средств для непрерывной реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях. Этот опыт надо использовать и в других регионах", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил акиматам оказывать поддержку службам инватакси и содействовать увеличению парка таких автомобилей, чтобы люди не ожидали очереди на поездку. На сегодня в Казахстане функционирует почти 150 служб по услугам перевозки людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что в Правительстве рассмотрели меры по социальной защите лиц с ограниченными возможностями.