Премьер освободил Алмата Мадалиева от должности вице-министра юстиции РК

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Алмат Мадалиев освобождён от должности вице-министра юстиции Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства РК Мадалиев Алмат Курмангазыевич освобождён от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу", - говорится в официальном сообщении.

Алмат Мадалиев родился в 1986 году в Алматы. Он окончил Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби и Школу права Университета имени Джорджа Вашингтона (США).