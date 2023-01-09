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facebook.com 9 Января, 10:06
777
9 Января, 10:06
777
Фото: facebook.com

Премьер освободил Алмата Мадалиева от должности вице-министра юстиции РК

Алмат Мадалиев освобождён от должности вице-министра юстиции Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. 

"Постановлением правительства РК Мадалиев Алмат Курмангазыевич освобождён от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу", - говорится в официальном сообщении.

Алмат Мадалиев родился в 1986 году в Алматы. Он окончил Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби и Школу права Университета имени Джорджа Вашингтона (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ "Выбор молодых".

С 2009 по 2010 годы занимал различные должности в Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК. 

С октября 2010 года работал в структуре министерства юстиции РК.

С марта 2019 года по настоящее время был вице-министром юстиции РК.

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BaigeNews.kz
9 Января, 10:06
777
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