Премьер-министры Казахстана и России провели телефонный разговор
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
105Фото: t.me/rfembassykz
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Михаил Мишустин и Олжас Бектенов подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для России и Казахстана.