Премьер-министры Казахстана и России провели телефонный разговор

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Михаил Мишустин и Олжас Бектенов подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для России и Казахстана.