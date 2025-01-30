Олжас Бектенов провёл переговоры с председателем Кабинета Министров – руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, прибывшим в Алматы для участия в Евразийском межправительственном совете, передаёт BaigeNews.kz.

Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в водной, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, туризме.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что активный политический диалог глав двух государств – Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова – вывел на новый уровень весь спектр двустороннего сотрудничества и обеспечил высокую динамику во всех отраслях.

Объём двусторонней торговли за 11 месяцев прошлого года увеличился и достиг 1,6 млрд долларов. Обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров. Со своей стороны Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более 203 млн долларов. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы.

Внимание уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли. Реализуется Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции. Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил 313,6 млн долларов. При этом экспорт зерна из РК составил 40,4 тысячи тонн, муки – 53,2 тысячи тонн.



Ключевым аспектом двустороннего сотрудничества является инвестиционное взаимодействие с прицелом на создание совместных предприятий в сфере промышленности. В данном направлении прорабатывается ряд совместных перспективных проектов, способных в значительной степени укрепить промышленную кооперацию. Одним из таких является строительство ферросплавного завода в Таш-Кумыр, открытие которого станет важным сигналом для крупного бизнеса двух стран. В целом, товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил 985,5 млн долларов, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.

Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в водно-энергетическом направлении. Отмечено, что благодаря совместным мерам поливной сезон 2024 года прошел без потерь. Отдельное внимание уделено вопросу обеспечения безопасного межвегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас в текущем году.

Одним из важных вопросов двусторонней повестки является увеличение транспортно-транзитного потенциала. За 9 месяцев 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом увеличился на 16% и составил 1,7 млн тонн. В этой связи рассмотрена проводимая работа над повышением пропускной способности совместной границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков.

По итогам переговоров премьер-министр Казахстана и председатель Кабинета Министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества.