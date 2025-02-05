Во время встречи с премьер-министром Грузии глава правительства Казахстана Олжас Бектенов отметил растущую тенденцию инвестиционного сотрудничества между странами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"За последние 20 лет грузинские инвесторы вложили в Казахстан свыше 400 миллионов долларов, в свою очередь наши предприниматели инвестировали около 620 миллионов долларов в грузинскую экономику", - сказал Олжас Бектенов.

В Грузии успешно работают казахстанские компании, включая "КазТрансОйл", Rompetrol Georgia и Halyk Bank Georgia. Казахстанские инвестиции также были направлены в такие проекты, как "Курорт Шови", отель Holiday Inn Express и жилой комплекс "Симетрия Парк" в Тбилиси.

"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии инвестиционного сотрудничества и улучшении бизнес-климата в стране", - сказал глава правительства РК.

Важной сферой взаимодействия остается торговля. Несмотря на глобальные вызовы и трансформацию логистических цепочек, Казахстан и Грузия намерены активизировать торговые отношения.

В последние годы Казахстан расширяет номенклатуру экспорта в Грузию, включая бумажную массу, рельсы, средства для волос, табачные изделия и грузовые автомобили. Стороны намерены совместно работать над дальнейшей диверсификацией экспорта и увеличением объёмов торговли.