Премьер-министр Японии отменил поездку в Центральную Азию - японские СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на 9−12 августа четырёхдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию, передаёт BaigeNews со ссылкой на сообщает агентство Kyodo.

The Japan News сообщает, что планировалось, что Кисида должен был посетить в ходе своей поездки Казахстан, Узбекистан и Монголию, а также принять участие в саммите "Центральная Азия + Япония".

NHK стало известно, что премьер-министр Японии Кисида Фумио отменил визит в три страны Центральной Азии для устранения последствий землетрясения, произошедшего в префектуре Миядзаки в четверг. Ожидается, что он примет участие во встрече онлайн, если позволит ситуация.

Источники в правительстве сообщили, что Кисида хочет оценить ущерб от землетрясения в четверг и расставить приоритеты в восстановительных работах и ​​других операциях по реагированию на стихийные бедствия.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано на юго-западе Японии в районе острова Кюсю, объявлена угроза цунами.