Премьер-министр Японии отменил поездку в Казахстан - МИД РК
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
170Фото: REUTERS
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на 9−12 августа четырёхдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию передаёт BaigeNews.
МИД Казахстана подтвердил информацию об отмене визита премьер-министра Японии.
"По информации посольства Японии, в связи с землетрясением в их стране было принято решение об отмене визита премьер-министра Фумио Кисида в Казахстан", - сообщили в МИД РК.
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