Премьер-министр Японии отменил поездку в Казахстан - МИД РК

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на 9−12 августа четырёхдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию передаёт BaigeNews.

МИД Казахстана подтвердил информацию об отмене визита премьер-министра Японии.

"По информации посольства Японии, в связи с землетрясением в их стране было принято решение об отмене визита премьер-министра Фумио Кисида в Казахстан", - сообщили в МИД РК.