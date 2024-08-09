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Премьер-министр Японии отменил поездку в Казахстан - МИД РК

Сегодня, 11:05
АВТОР
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REUTERS Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
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Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на 9−12 августа четырёхдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию передаёт BaigeNews.

МИД Казахстана подтвердил информацию об отмене визита премьер-министра Японии.  

"По информации посольства Японии, в связи с землетрясением в их стране было принято решение об отмене визита премьер-министра Фумио Кисида в Казахстан", - сообщили в МИД РК.

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