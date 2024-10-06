Премьер-министр страны отдал свой голос на референдуме
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проголосовал на референдуме, передает BaigeNews.kz.
Олжас Бектенов прибыл на столичный участок для голосования №61 одним из первых, сразу после старта голосования. Получив бюллетень, он быстро заполнил его и опустил в урну.
Напомним, сегодня, 6 октября, все совершеннолетние граждане Казахстана имеют право прийти на избирательный участок, к которому они прикреплены, и ответить на вопрос - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"
По всей стране в день референдума будут работать 10323 участка для голосования, в том числе 74, открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах.
Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 7:00 местного времени (3:00 по времени Астаны).
Ранее журналисты редакции показали подготовку участков референдума к голосованию в Астане.
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