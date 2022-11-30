Премьер-министр Смаилов приехал в Экибастуз

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приехал в Экибастуз. В первую очередь он отправился на городскую ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что глава правительства также ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

Напомним, в ночь на 27 ноября на Экибастузской ТЭЦ произошла остановка сразу нескольких котлов. Город остался без тепла. Повреждения выявили и на теплосетях. Устранять их приехали ремонтные бригады из нескольких регионов.