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Лента новостей

t.me/KZgovernment Сегодня, 21:30
97
Сегодня, 21:30
97
Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Смаилов приехал в Экибастуз

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приехал в Экибастуз. В первую очередь он отправился на городскую ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что глава правительства также ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

Напомним, в ночь на 27 ноября на Экибастузской ТЭЦ произошла остановка сразу нескольких котлов. Город остался без тепла. Повреждения выявили и на теплосетях. Устранять их приехали ремонтные бригады из нескольких регионов.

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#Алихан Смаилов #ЧС в Экибастузе
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:30
97
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