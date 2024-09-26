Премьер-министр Словакии получил письмо с пулей

В адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо пришло письмо с обвинениями и угрозами, передает BaigeNews со ссылкой на EADaily.. Об этом сообщили в канцелярии правительства республики.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, был доставлен сегодня в аппарат правительства", — заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что письмо пришло от неизвестного отправителя. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, переживший в мае нападение Фицо — не первый словацкий политик, которому предназначался конверт с пулей. В феврале 2023 года тогдашний министр обороны республики Ярослав Надь заявил, что получил письмо с боевыми патронами.





