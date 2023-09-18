Премьер-министр РК потребовал навести порядок в части реализации инвестпроектов

Темпы привлечения инвестиций в основной капитал за 8 месяцев и ход реализации крупных инвестпроектов рассмотрены на Инвестиционном штабе под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По данным миннацэкономики, общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,6 трлн тенге, что на 12,2% больше, чем за январь-август прошлого года. Большая часть средств привлечена в горнодобывающую промышленность, сектор недвижимости, транспорт и складирование, обрабатывающую промышленность.

Премьер-министр подчеркнул, что до конца года необходимо привлечь не менее 18,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал.

Однако по итогам 8 месяцев годовой план исполнен всего на 52%.

"Нам нужно, чтобы план был выполнен в этом году, а не в следующем. Если инвестиции будут привлечены в этом году, то мы увидим результат уже в следующем. А если вопрос по ним решится в следующем году, то результаты будут только через 2 года. Кто этого будет ждать? Людям сейчас нужны результаты. Рабочие места нужны сейчас", — обрушился с критикой глава Правительства.

Он указал, что из-за медлительности в решении некоторых инфраструктурных вопросов затягивается запуск завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов на 11 млрд тенге. В свою очередь, это сдерживает экономическое развитие региона.

"Об этой проблеме было известно еще 2-3 года назад. Берик Абдыгалиулы (аким области Ұлытау – прим.), с вашей стороны должна быть соответствующая координационная работа, даже если это относится к компетенции других госорганов. На каждом заседании Инвестштаба мы говорим о необходимости усиления работы по привлечению инвестиций. Однако темп работы очень медленный. Реальных результатов по запланированным проектам нет. Нет активной позиции с вашей стороны. Пересмотрите свои подходы к работе, организуйте людей на решение конкретных проблем", — сказал премьер-министр.

По его словам, в Алматы также была приостановлена реализация ряда инвестпроектов. В целом из-за недостижения плана в этом году свыше 200 млрд тенге не вложены в реальную экономику города.

"Вы можете красиво докладывать и много говорить, но факты, цифры говорят об обратном. Индекс физического объема по инвестициям у вас составил 100,1%, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста. Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего", — указал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, такой подход со стороны министерств и акиматов к работе с иностранными инвесторами не приемлем.