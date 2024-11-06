Премьер-министр РК поручил уделять особое внимание созданию инклюзивной среды
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Повышение качества медико-социальной экспертизы, улучшение ранней диагностики и подготовка соцработников – Олжас Бектенов поручил уделять особое внимание созданию инклюзивной среды, передаёт BaigeNews.kz.
"Акимату Актюбинской области – активизировать работу по завершению строительства реабилитационного центра для лиц с инвалидностью. За прошедший год подобные объекты открылись в области Абай, Жамбылской и Туркестанской областях, планируется строительство в Акмолинской, Атырауской областях, Жетісу и Шымкенте – работы должны быть завершены в срок.
Министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты населения – завершить интеграцию информационных систем в целях дальнейшего повышения качества медико-социальной экспертизы", - сказал Бектенов.
Кроме того, Министерству промышленности и строительства поручено пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность подрядных организаций, усилить контроль за соблюдением норм по созданию инклюзивной среды.
Министерству здравоохранения для предупреждения инвалидности – качественно улучшить работу по ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству.
Министерствам просвещения и науки и высшего образования – кардинально улучшить подготовку педагогов, которые работают с детьми с инвалидностью.
Также Министерству труда и социальной защиты населения премьер-министр поручил внести в Правительство проект разрабатываемой по поручению Главы государства Концепции по инклюзивной политике к 15 ноября.
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