Премьер-министр РК поручил уделять особое внимание созданию инклюзивной среды

Повышение качества медико-социальной экспертизы, улучшение ранней диагностики и подготовка соцработников – Олжас Бектенов поручил уделять особое внимание созданию инклюзивной среды, передаёт BaigeNews.kz.

"Акимату Актюбинской области – активизировать работу по завершению строительства реабилитационного центра для лиц с инвалидностью. За прошедший год подобные объекты открылись в области Абай, Жамбылской и Туркестанской областях, планируется строительство в Акмолинской, Атырауской областях, Жетісу и Шымкенте – работы должны быть завершены в срок. Министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты населения – завершить интеграцию информационных систем в целях дальнейшего повышения качества медико-социальной экспертизы", - сказал Бектенов.

Кроме того, Министерству промышленности и строительства поручено пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность подрядных организаций, усилить контроль за соблюдением норм по созданию инклюзивной среды.

Министерству здравоохранения для предупреждения инвалидности – качественно улучшить работу по ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству.

Министерствам просвещения и науки и высшего образования – кардинально улучшить подготовку педагогов, которые работают с детьми с инвалидностью.

Также Министерству труда и социальной защиты населения премьер-министр поручил внести в Правительство проект разрабатываемой по поручению Главы государства Концепции по инклюзивной политике к 15 ноября.