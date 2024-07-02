Премьер-министр РК обсудил с главой CITIC Group темпы реализации казахско-китайских проектов

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече с Председателем Совета директоров CITIC Group Си Гохуа обсудили вопросы реализации совместных казахско-китайских проектов и укрепления сотрудничества в сферах энергетики и промышленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В настоящее время при участии китайской компании реализуются крупные инфраструктурные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. В частности, строительно-монтажные работы на 24 участках общей протяженностью 1 131 км ведутся на трассах "Талдыкорган — Усть-Каменогорск" и "Караганда — Балхаш".

"На сегодняшний день на трассе "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" открыто движение по нижнему слою покрытия на 748 км из 768 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 48%; "Караганда-Балхаш" – открыто движение по нижнему слою покрытия на протяжении всех 363 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 49%. Вместе с тем, с учетом амбициозных целей по дальнейшей модернизации дорожной инфраструктуры, сторонами был рассмотрен ход реализации проекта по увеличению мощности завода ТОО "СП "CASPI BITUM" до объема 750 тыс. тонн в год. Реализация данного проекта покроет потребность в битуме в разгар строительного сезона", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения участники встречи подчеркнули готовность к развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, чистой энергетики, защиты окружающей среды и цифровых технологий.

Справочно: Корпорация "CITIC Group" была основана в 1979 году. CITIC Group в Казахстане реализует проекты в сферах энергетики, химической промышленности, финансов, инфраструктуры и других областях.