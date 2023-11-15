Премьер-министр РК дал ряд поручений госорганам и акиматам

За 10 месяцев 2023 года реальный рост экономики составил 4,9%. Экономика страны адаптировалась к непростым условиям, и сохраняет темпы роста. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы кабмина, положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики.

"Горнодобывающая промышленность выросла свыше 6% за счет роста добычи нефти и природного газа. Рост в обрабатывающей промышленности составил более 3%. Машиностроение выросло на 27%, в том числе автомобилестроение на 42%. Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности почти на 12% за счет увеличения производства текстильных изделий", - проинформировал Смаилов.

Выросло производство пластмассовых изделий на 5,5%, продуктов питания на 3% и напитков почти на 2%.

"Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 12,5%. Введено свыше 13 млн кв.м. жилья. В секторе услуг рост наблюдается в торговле свыше 10%, связи на 8% и транспорте на 7%. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 17,5%. По всем основным показателям отмечается положительная динамика в Абайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Кызылординской областях и в городе Алматы. Всем регионам до конца текущего года надо обеспечить достижение целевых показателей социально-экономического развития", - подчеркнул премьер.

По его словам, важным фактором экономического роста является привлечение частных инвестиций.

"Это наша приоритетная задача. Государственным органам и регионам необходимо вести работу по привлечению инвестиций, а также обеспечить реализацию запланированных проектов. Кроме того, Глава государства поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в 2-3 раза. Необходимо ответственным госорганам, акиматам совместно с Нацпалатой "Атамекен" принять конкретные меры по реализации данного поручения", - добавил он.

В целом, как отметил Смаилов, следует активнее поддерживать бизнес в вопросах расширения действующих производств и созданию новых предприятий.

"Вместе с тем, для достижения цели по уменьшению инфляции в 2 раза до конца года, госорганам и акиматам необходимо обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции", - подытожил он.