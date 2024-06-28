Премьер-министр проверил строительство новой ТЭЦ в Кызылординской области

Олжас Бектенов проверил готовность энергетической инфраструктуры Кызылорды к отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону Премьер-Министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства новой ТЭЦ в Кызылординской области. Также на примере инвестиционного проекта по производству листового стекла, на базе которого будет создан стекольный кластер, проверено исполнение поручения Главы государства по увеличению доли обрабатывающей промышленности.





Обеспечение жителей региона теплом ведется посредством введенной в 1964 году в эксплуатацию ТЭЦ. На сегодня износ оборудования составляет 75%. К централизованной системе теплоснабжения подключено 2 949 объектов, в том числе 808 многоквартирных домов. В текущем году на обеспечение данных объектов горячим водоснабжением в рамках реализации поставленной Президентом задачи из резерва Правительства выделено 11 млрд тенге, еще 2 млрд – на ремонт городских котельных. Кроме того, из республиканского бюджета на модернизацию тепловых сетей направлено 6 млрд тенге. Принимаемые меры позволят снизить износ теплотрасс до 42%.



Премьер-Министру также доложили о темпах работ по строительству новой ТЭЦ, тепловая мощность которой составит 277 Гкал/час. В настоящее время завершены земляные подготовительные работы, закладывается основание под установку оборудования – на площадке задействовано порядка 600 человек и 60 единиц техники. Строительные работы ведутся согласно плану. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году. Инвестором на данный момент в реализацию проекта вложено более 70 млрд тенге инвестиций.

Олжас Бектенов отметил, что в связи с активным развитием экономики страны и запуском промышленных предприятий необходимы дополнительные энергомощности.

"Строительство новой ТЭЦ находится на особом контроле Главы государства. Запуск положительно отразится на стабилизации нагрузок электроэнергии в южных регионах и в целом на укреплении энергетической безопасности страны", — подчеркнул Премьер-Министр.

Акимату Кызылординской области дано поручение по своевременному завершению строительства подводящего газопровода и ТЭЦ, а также обеспечению готовности всех объектов к отопительному сезону.



Кызылординская область является лидером по темпам роста показателей произведенной продукции в обрабатывающей промышленности. Заместитель акима области Ардак Зебешев доложил Премьер-Министру о развитии промышленности в регионе. За 5 прошедших месяцев 2024 года данный сектор экономики продемонстрировал рост на 6,3%, на 40% увеличился объем инвестиций, 80% из которых – частные вложения. На период 2024-2028 гг. запланировано к реализации 76 проектов на общую сумму 1,1 трлн тенге с созданием 8,4 тыс. рабочих мест. Только в текущем году 15 проектов на сумму 32,4 млрд тенге готовятся к запуску.



Импульсом для развития послужил запуск стекольного завода, в рамках которого в настоящее время начата работа по созданию стекольного кластера. За время работы предприятия произведено 20,8 млн м2 стекла на сумму 27,3 млрд тенге. На сегодня за счет собственных средств компанией запущена новая линия по производству энергосберегающего стекла мощностью 5 млн м2 в год на сумму $15 млн.



Олжас Бектенов подчеркнул необходимость оказания поддержки инвесторам, готовым вкладывать средства в важные для экономики Казахстана проекты.

В рамках рабочей поездки внимание было уделено вопросу развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, строительству автомобильной дороги "Кызылорда-Жезказган", "Кызылорда-Учкудук" и реконструкции автомагистрали "Кызылорда-Актобе". Министерству транспорта даны поручения по оформлению соответствующих документов на проведение необходимых работ и своевременному завершению проектов.