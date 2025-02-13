Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провёл республиканское совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду. О принимаемых мерах доложили министры экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков и акимы ряда областей, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП "Казгидромет", погода в феврале ожидается тёплой, с осадками и перепадами температуры, из-за чего возможна ледяная корка. В марте прогнозируется потепление и обильные осадки, что увеличивает риск паводков.

По данным министерства экологии и природных ресурсов, показатели влагозапасов в пределах и больше нормы наблюдаются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, Ұлытау, Абай, Жетісу, в западных частях Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей и в горно-предгорных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей. Вместе с тем глубина промерзания почвы в ряде регионов меньше, чем в прошлом году.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что с этого года, кроме обобщенного гидрологического прогноза на период половодья, выпускаются детализированные справки-консультации по каждой области отдельно. В них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления паводков с указанием конкретных населённых пунктов, находящихся в зоне риска. Также предоставляется информация об ожидаемых объёмах талых вод на территориях, не охваченных гидрологическим мониторингом, на основе данных метеостанций.

О внедрении цифровых решений на примере новой информационной системы прогнозирования паводков Tasqyn проинформировал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков. Моделирование разливов по ней ведется на 142 гидропостах по 128 участкам рек. Кроме того, автоматизирована оперативная сводка по сбросам воды с водохранилищ и проведена интеграция с глобальной системой оповещения о наводнениях GloFAS, которая позволяет получать ранние уведомление о рисках.

О готовности гидротехнических сооружений страны доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. По итогам проведенных обследований на сегодня восстановлено 74 объекта, 46 – на стадии ремонта, по 18 разработана ПСД. Выполнена очистка более 1 тыс. км каналов, свыше 153 км русел рек, включая участки стратегического значения, проведены ремонтные работы на 205 объектах. В прошлом году завершена реконструкция Актюбинского водохранилища объемом 245 млн м3. На стадии завершения — восстановление 59 защитных дамб протяженностью 312,4 км. Для всех крупных водохранилищ составлены расчеты режима работы по сбросу. В рамках трансграничного сотрудничества ведется активное взаимодействие с сопредельными странами для обеспечения устойчивого водопользования и предотвращения ЧС в паводковый период.

По данным министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, на сегодня в паводкоопасной зоне находятся 1 223 населённых пункта. Для их защиты возведено 576 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 822 км дренажных систем, каналов и арыков. Установлено и заменено 960 водопропускных сооружений на автомобильных и ж/д сообщениях. На опасных участках 74 рек проведены работы по дноуглублению на площади порядка 500 км, берегоукреплению и очистке русел. Вместе с тем не во всех регионах превентивные мероприятия завершены в полном объёме. Это было выявлено в ходе совместных проверок Аппарата Правительства и МЧС. Контроль осуществляется Комитетом предупреждения ЧС, который будет принимать меры, вплоть до административной ответственности акимов.

Премьер-министр поднял вопросы прохождения паводкового периода в Кызылординской области с учётом угроз, связанных с повышенными сбросами воды из Шардаринского водохранилища и частичного ледостава на реке Сырдарья. Внимание было также акцентировано на Атырауской и Костанайской областях, где имеются риски. По данным вопросам заслушаны акимы регионов. С комментарием выступил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

"О полной готовности к паводковому периоду говорить ещё рано. Есть ряд проблем, решения по которым до сих пор не приняты. Особенно это касается регионов с повышенными рисками подтопления. В первую очередь, следует проверить степень готовности населённых пунктов к паводкам. Поручаю создать региональные комиссии, в рамках которых нужно посетить каждый населённый пункт, изучить существующие риски и принять необходимые меры. Все акимы несут персональную ответственность, поэтому должны активизировать работу и принять исчерпывающие меры по реализации намеченных противопаводковых мероприятий", — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания премьер-министр поручил:

Акиматам регионов — до 1 марта подготовить все ресурсы для предупреждения и ликвидации паводков. Заблаговременно обеспечить вывоз снега из населённых пунктов, подготовить водоотводные каналы и арыки, провести расчистку ливневых канализаций. Все паводкоопасные населённые пункты должны быть обвалованы и защищены дамбами. Поручено подготовить запасы продуктов питания, ГСМ, лекарств и других средств жизнеобеспечения, заблаговременно провести взрывные работы на реках там, где это требуется.

Министерству водных ресурсов и ирригации — с учётом прогнозных данных определить объёмы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости заблаговременно принять меры по безопасному сбросу воды. Совместно с приграничными государствами организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных водоёмах.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МЧС и другими госорганами — использовать потенциал информационной системы Tasqyn для определения и прогнозирования действий по проведению противопаводковых работ в возможных зонах подтоплений.

Министерству по чрезвычайным ситуациям — обеспечить оперативную готовность сил и средств гражданской защиты к реагированию. Отработать алгоритмы привлечения спасательных группировок, в том числе переброски воздушными судами, совместно с МВД — вопросы своевременной эвакуации граждан в случае угрозы подтопления. Также нужно проверить готовность эвакопунктов и техники, предназначенных для эвакуации людей.

Государственным органам необходимо проанализировать действующее законодательство и при необходимости внести соответствующие поправки. Кроме того, поручено создать республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков по аналогии с прошлым годом.

Премьер-министр поручил акимам и ведомствам завершить подготовку к паводковому сезону к началу марта.