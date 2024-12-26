Премьер-министр поручил усилить работу по борьбе с наркотиками
К распространению стали привлекаться дети до 14 лет.
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Премьер-министр Олжас Бектенов поставил задачу перед Министерством внутренних дел по анализу эффективности принимаемых мер для усиления работы по борьбе с наркотиками, передаёт BaigeNews.kz.
Отмечено, что на сегодня уровень потребления запрещенных веществ не снижается, при этом способы распространения расширяются. Особенно активно пропаганда и продажа наркотиков ведутся в ночных клубах. К распространению стали привлекаться дети до 14 лет.
"Появляются новые виды наркотических средств, которые через социальные сети легко приобрести. В этой связи, поручаю Министру внутренних дел критически оценить работу профильных подразделений и принять меры по усилению борьбы с наркобизнесом", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, наркокурьера с мефом на 30 млн тенге задержала полиция Шымкента.
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