На заседании Правительства отмечена необходимость предотвращения массовых дорожно-транспортных происшествий, передаёт BaigeNews.kz.

К примеру, в начале января на трассе "Астана – Щучинск" произошло резонансное ДТП. Аналогичное происшествие зафиксировано на дороге "Астана – Караганда". Это, как отметил руководитель Правительства, показывает, что существующие методы предупреждения ухудшения погодных условий и происшествий недостаточно эффективны.

"Нужно использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду.

Надо усилить разъяснительную работу среди населения о недопущении выезда при неблагоприятных погодных условиях.

Обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил Министерству транспорта совместно с министерствами внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, цифровизации, культуры и информации внедрить четкие алгоритмы по недопущению массовых происшествий.