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Премьер-министр поручил усилить меры безопасности на казахстанских дорогах

Премьер-министр поручил внедрить алгоритмы с применением цифровых решений.

Сегодня, 11:25
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Премьер-министр поручил усилить меры безопасности на казахстанских дорогах Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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На заседании Правительства отмечена необходимость предотвращения массовых дорожно-транспортных происшествий, передаёт BaigeNews.kz.

К примеру, в начале января на трассе "Астана – Щучинск" произошло резонансное ДТП. Аналогичное происшествие зафиксировано на дороге "Астана – Караганда". Это, как отметил руководитель Правительства, показывает, что существующие методы предупреждения ухудшения погодных условий и происшествий недостаточно эффективны.

"Нужно использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду.
Надо усилить разъяснительную работу среди населения о недопущении выезда при неблагоприятных погодных условиях.
Обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил Министерству транспорта совместно с министерствами внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, цифровизации, культуры и информации внедрить четкие алгоритмы по недопущению массовых происшествий.

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