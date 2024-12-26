В ходе заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассмотрены предложения по борьбе с преступностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

Заслушаны акимы Жамбылской и Атырауской областей, где необходимо усилить работу в рамках проектов "Ковровое покрытие системами видеонаблюдения", открытию центров временной адаптации и др.

"Наша цель – создание целостной системы профилактики правонарушений. На местах полицейские должны выявлять риски и проводить превентивную профилактическую работу среди населения. Роль местных исполнительных органов очень важна", – акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Руководитель правительства также дал поручение министерству культуры и информации обеспечивать своевременное реагирование на резонансные дела, объективно информировать граждан в СМИ и социальных сетях.

Ранее Бектенов заявил, что надо принять определённые меры по безопасности полётов.