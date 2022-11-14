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inform.kz Сегодня, 12:44
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Фото: inform.kz

Премьер-министр подписал постановление об определении границ Улытауской области

Премьер-министр подписал постановление об определении границ Карагандинской области и установлении границ Улытайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Постаноавлением правительства из Карагадинской области исключены земли общей площадью 18 893 661 гектаров, также в состав Улытауской области переданы города Жезказган, Сатпаев и Каражал, Жанааркинский и Улытауский районы. 

"Установить границы области Ұлытау общей площадью 18 893 661 гектар путём включения земель городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов согласно приложению 2 к настоящему постановлению. Акиматам Карагандинской области и области Ұлытау принять меры, вытекающие из настоящего постановления. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении. 

Отметим, что документ опубликован на сайте Правительства 14 ноября, однако датирован 26 сентября. 

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#границы #постановление #Правительство РК #Улытау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:44
174
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