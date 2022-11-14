Лента новостей
- В Казахстане свыше 400 тысяч больных диабетом обеспечиваются бесплатными лекарствами - Минздрав 13:34 0
- Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда государств 13:25 22
- "Дочку" "Самрук-Казына" возглавил бывший председатель правления Казпочты 13:10 84
- Белый медвежонок Айка поселится в зоопарке Алматы 13:10 70
- Премьер-министр подписал постановление об определении границ Улытауской области 12:44 160
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции 12:34 176
- На свадьбе в Шымкенте стреляли из двух автоматов 12:30 209
- В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях 11:52 250
- Первый смертельный приговор вынесли в Иране за участие в антиправительственных выступлениях 11:47 228
- Алан Курмангалиев взял "бронзу" международного турнира по настольному теннису в Словакии 11:39 171
- Казахстанец стал чемпионом мира по Counter-Strike и принёс команде 500 тысяч долларов 11:28 281
- Министр экологии пожаловался, что казахстанцы мало едят рыбы 11:20 346
- Одежда в Казахстане подорожала за год почти на 15 процентов 10:49 264
- В Казахстане на 95 процентов оцифрованы госуслуги в социально-трудовой сфере 10:33 269
- "Я горжусь каждым учеником". Учитель химии из TikTok рассказал о том, как обучать детей с помощью аниме 10:07 393
- Банду рэкетиров задержали полицейские в Акмолинской области 09:42 461
- Подозреваемого в организации теракта в Стамбуле задержали в Турции 09:10 581
- Видео трогательной встречи Алимханулы и Бентли после боя появилось в Сети 08:45 2519
- Коронавирус выявили у 29 казахстанцев за сутки 08:17 362
- 100 тонн золотосодержащей руды изъяли у чёрных старателей в области Абай 07:39 718
- Пользователи Telegram теперь могут продавать свои никнеймы на Fragment 06:45 339
- В медучреждениях Астаны не хватает 140 врачей 05:26 360
- Казахстанский полицейский завоевал бронзу на Кубке Азии в Казани 04:32 280
- На берегу Урала обнаружен схрон боеприпасов 03:18 573
- Застрявших в снежных заносах людей с собакой эвакуировали в ВКО 02:42 407
- Взрыв в Стамбуле совершила женщина, заявили власти Турции 01:48 1256
- iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске 01:17 337
- Главным тренером ФК "Каспий" стал Кахабер Цхададзе 00:26 381
- В Риддере с 14 ноября заработают школы и детсады 13.11.2022 471
- Власти Турции после взрыва разыскивают подозрительную девушку 13.11.2022 1711
- Стрелял в воздух на свадьбе: хулигана задержали в Кызылорде 13.11.2022 448
- Трогательным видео о спасении щенка поделились сотрудники ЧС в Актобе 13.11.2022 394
- Взрыв в Стамбуле: Эрдоган сообщил о возросшем числе погибших 13.11.2022 1859
- Генконсульство РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших от взрыва в Стамбуле 13.11.2022 458
- Случаи ожирения участились в ЗКО 13.11.2022 404
- Дождь, снег и туман. Какой будет погода в Казахстане в понедельник 13.11.2022 481
- Взрыв прогремел в центре Стамбула 13.11.2022 938
- Потрясающий гол помог "Барысу" прервать серию поражений в КХЛ 13.11.2022 531
- Население Земли скоро достигнет восьми миллиардов 13.11.2022 671
- На слишком активных косуль жалуются водители в СКО 13.11.2022 561
- ВАЗ врезался в остановочный павильон в Петропавловске. Пострадали трое детей 13.11.2022 813
- Необходимо ввести единый общенациональный тариф на электроэнергию - Пётр Своик 13.11.2022 532
- Почти вдвое выросло число детей с аутизом в Казахстане за последние пять лет 13.11.2022 1219
- Международный музыкальный фестиваль "Жібек жолы" стартовал в Астане 13.11.2022 666
- Нефтяники спасли лебедя в Актау, а лесники отпустили на волю 13.11.2022 437
- С криптовалютных кошельков FTX похищено более 600 миллионов долларов 13.11.2022 618
- Столичные болельщики встретили в аэропорту звёзд чемпионата мира по пара дзюдо 13.11.2022 632
- Задержаны участники разборок со стрельбой в кафе Актау 13.11.2022 1497
- Казахстанцы без прописки смогут голосовать на выборах президента. Как это работает? 13.11.2022 551
- Ленин "жил, жив и будет жить" в Семее 13.11.2022 1470
- Страны G20 договорились о создании фонда готовности к пандемиям 13.11.2022 449
- Два самолёта столкнулись во время авиашоу в США 13.11.2022 859
- Алимханулы одолел Бентли и защитил титул чемпиона мира 13.11.2022 792
- "Терминал": проживший в аэропорту 18 лет иранец скончался в Париже 13.11.2022 2655
- Алимханулы перед боем с Бентли похвастал чемпионским поясом 13.11.2022 545
- Казахстанский теннисист выиграл "челленджер" в Братиславе 13.11.2022 489
- Заболевших COVID-19 в сутки стало меньше в Казахстане 13.11.2022 625
- Жителям Алматы и Шымкента 13 ноября рекомендуют меньше гулять 13.11.2022 809
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 1844
- Казахстан вынужден экспортировать пшеницу в цементовозах 13.11.2022 1435
- В Костанае дети выгнали мать на улицу 13.11.2022 11514
- Павлодарец выкупил здание, чтобы обучать детей казахскому языку 13.11.2022 15859
- Россияне хотят открыть в Петропавловске фабрику пончиков 13.11.2022 1302
- Конкурс красоты среди девушек на колясках прошел в Актобе 13.11.2022 1218
- На севере Казахстана четвертый год ищут пропавшую женщину 13.11.2022 8908
- 2 млрд тенге требуется на содержание бродячих животных в Костанайской области 13.11.2022 604
- Компания Google пригласила на работу выпускника ЕНУ 13.11.2022 1226
- Умерла казахстанский кинорежиссёр Улжан Кулдауова 12.11.2022 1007
- Атырауский НПЗ назвал причину перебоев на АЗС сжиженного газа 12.11.2022 566
- Чемпиону мира по пара-каратэ в Астане подарили спортивную коляску 12.11.2022 704
- Сколько медалей завоевали казахстанские боксёры на чемпионате Азии в Аммане 12.11.2022 1578
- Двое парней госпитализированы после стрельбы в кафе в Актау 12.11.2022 509
- На пенсию в 45 лет: Тамара Дуйсенова ответила активистам 12.11.2022 2326
- В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение 12.11.2022 1605
- Креативная инклюзивность: фестиваль "Арман асулары" прошёл в столице 12.11.2022 511
- Память полицейского, закрывшего телом гранату, увековечили в Петропавловске 12.11.2022 1092
- Капитан сборной Казахстана по боксу добыл второе золото на чемпионате Азии 12.11.2022 932
- Водители и кондукторы автопарка грозятся не выйти на работу в Уральске 12.11.2022 594
- 19-летний боксёр принес Казахстану первое мужское золото чемпионата Азии 12.11.2022 897
- Готовность к выборам: члены ЦИК посетили четыре региона Казахстана 12.11.2022 511
Премьер-министр подписал постановление об определении границ Улытауской области
Премьер-министр подписал постановление об определении границ Карагандинской области и установлении границ Улытайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Постаноавлением правительства из Карагадинской области исключены земли общей площадью 18 893 661 гектаров, также в состав Улытауской области переданы города Жезказган, Сатпаев и Каражал, Жанааркинский и Улытауский районы.
"Установить границы области Ұлытау общей площадью 18 893 661 гектар путём включения земель городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов согласно приложению 2 к настоящему постановлению. Акиматам Карагандинской области и области Ұлытау принять меры, вытекающие из настоящего постановления. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.
Отметим, что документ опубликован на сайте Правительства 14 ноября, однако датирован 26 сентября.
-
Trend news
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 1844
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 5908
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2280
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1500
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1676
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8470
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 39254
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1387
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1090
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10752
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1970
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18046
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3436
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2270
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3739
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7805
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5996
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1975
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9674
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1603
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1688
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2412
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34235
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2449
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3655
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2262
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3298
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3557
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43347
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2007
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58114
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14287
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17432
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3095
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2959
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3999
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4145
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5451
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13323
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6598
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89476
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5521
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5045
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13915
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7241
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3939
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4279
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34074
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5073
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6186
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13109
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12300
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9053
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301680
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9534
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8859
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26090
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9365
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9112
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16187
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11755
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11505
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13218
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29655
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11245
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14965
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22487
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12957
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13473
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10333
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30436
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10418
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349718
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38933
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11309
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11847
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17750
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11037
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50960
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15976
-
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 531
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 638
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 866
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 532
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 924
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 674
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 887
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 834
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 979
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1132
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1003
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1149
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1378
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1380
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1589
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2070
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2391
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2051
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2313
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2201
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2300
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2311
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2069
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2556
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2793
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2515
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20693
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2821
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2670
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2688
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7768
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3405
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13969
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12123
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12131
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12718
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11731
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16016
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12756
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14243
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15219
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14916
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12474
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12902
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30185
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13892
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16448
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12976
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14169
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14845
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16098
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14270
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16234
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15771
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16943
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16848
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33473
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17319
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18303
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17938
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18855
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18767
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27966
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18257
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25548
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36297
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20019
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26580
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24746
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26540
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22622
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24152
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22464
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22080
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22044
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37737
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24112
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22187
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27357
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26313