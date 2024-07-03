Премьер-министр Пакистана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Премьер-Министр Исламской Республики Пакистан прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В столичном аэропорту Шахбаза Шарифа встретил Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов.