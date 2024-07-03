Премьер-министр Пакистана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС
Сегодня, 14:37
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Сегодня, 14:37Сегодня, 14:37
137Фото: primeminister.kz
Премьер-Министр Исламской Республики Пакистан прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В столичном аэропорту Шахбаза Шарифа встретил Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов.
“Казахстан и Пакистан развивают взаимодействие в рамках организаций, а также двустороннее торгово-экономическое, транспортно-логистическое и гуманитарное сотрудничество. Перспективными направлениями также являются IT-индустрия и финансовая сфера”, - говорится в сообщении.