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Премьер-министр Пакистана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Сегодня, 14:37
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primeminister.kz Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Фото: primeminister.kz

Премьер-Министр Исламской Республики Пакистан прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В столичном аэропорту Шахбаза Шарифа встретил Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов.

“Казахстан и Пакистан развивают взаимодействие в рамках организаций, а также двустороннее торгово-экономическое, транспортно-логистическое и гуманитарное сотрудничество. Перспективными направлениями также являются IT-индустрия и финансовая сфера”, - говорится в сообщении. 

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