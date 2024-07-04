Премьер-министр Пакистана отметил важность Астанинской декларации по достижению мира в регионе

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на встрече "ШОС плюс", отметил важность принятой Астанинской декларации, передаёт BaigeNews.kz.

"Астанинская декларация и другие важные принятые документы будут иметь большое значение для укрепления наших усилий по достижению мира и процветания в нашем регионе", - сказал Шахбаз Шариф.

В своей речи он затронул темы затяжных и не разрешенных конфликтов в мире, экономических проблем.

"Страны по всему миру из-за всех сил стараются справится с экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая усугубила неравенство внутри государств. Нам необходимо действовать и мыслить едино. В то время как отстаивание ценностей мирного сосуществования, разрешение споров в соответствии с уставом ООН и может быть возможна", - сказал Шахбаз Шариф.

Он также остановился на теме изменения климата.