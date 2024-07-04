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Премьер-министр Пакистана отметил важность Астанинской декларации по достижению мира в регионе

Сегодня, 17:32
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Акорда Сегодня, 17:32
Сегодня, 17:32
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Фото: Акорда

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на встрече "ШОС плюс", отметил важность принятой Астанинской декларации, передаёт BaigeNews.kz. 

"Астанинская декларация и другие важные принятые документы будут иметь большое значение для укрепления наших усилий по достижению мира и процветания в нашем регионе", - сказал Шахбаз Шариф.

В своей речи он затронул темы затяжных и не разрешенных конфликтов в мире, экономических проблем.

"Страны по всему миру из-за всех сил стараются справится с экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая усугубила неравенство внутри государств. Нам необходимо действовать и мыслить едино. В то время как отстаивание ценностей мирного сосуществования, разрешение споров в соответствии с уставом ООН и может быть возможна", - сказал Шахбаз Шариф.

Он также остановился на теме изменения климата.

"Стихийные бедствия, вызванные климатом, представляют собой реальную угрозу. И оказывают негативное влияние на миллионы жизней. Мы стали свидетелями бедствий во время разрушительных наводнений в Пакистане в 2022 году. Они привели к потере имущества", - добавил премьер-министр.

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