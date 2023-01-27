Премьер-министр открыл стекольный завод в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

В южном мегаполисе открылся крупнейший стекольный завод. Алихан Смаилов дал старт работе производства в ходе первой рабочей поездки в мегаполис, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Во время рабочей поездки глава правительства ознакомился с деятельностью ряда крупных промышленных объектов. Перед визитом Алихана Смаилова сотрудники акимата проверяют всё. За один день премьер-министру показали восемь объектов, среди которых жизненно важные не только для мегаполиса, но и для всей страны.

Одним из главных событий является запуск стекольного завода в индустриальной зоне стоимостью 5,8 миллиарда тенге. Он запущен на средства частных инвесторов, созданы как минимум 50 новых рабочих мест, и это только начало. Тут будут заниматься обработкой и производством стекольной продукции и стекломатериалов для строительства. За счёт старта предприятия планируется полностью покрыть потребность региона в стекольной продукции и вывозить товар на экспорт.

"Мы видим хорошую динамику, мы открыли новый проект. Да и в прошлом году открылся целый ряд проектов. В целом задача такая, что нужно максимально привлекать инвестиции, помогать бизнесу и оказывать поддержку", - говорит Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Развивать бизнес в Шымкенте достаточно выгодно и доказательством тому являются прошлогодние показатели. Наш регион оказался в лидерах по привлечению частных инвестиций. Производственные объекты были запущены в стройиндустрии, фармацевтике, легкой и обрабатывающей промышленности. Сейчас местные производители уже наладили поставки товаров не только в регионы Казахстана, но и в зарубежные страны.

"У нас благоприятная среда для инвестиций. Если к примеру, мы вложили один тенге для создания площадки, после реализации проектов, в казну вернулось в три раза больше", - говорят в акимате.

И по словам Алихана Смаилова, такие проекты должны увеличиваться. А в приоритете - поддержка бизнеса и создание новых рабочих мест для народа. Далее глава Кабмина отправился на строительные площадки мегаполиса и лично проверил, как строятся социально важные проекты.