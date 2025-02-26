Премьер-министр отчитался перед Токаевым
Сегодня, 15:03
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Сегодня, 15:03Сегодня, 15:03
88Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.
Президента ознакомили с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры.
Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенне-полевым работам и паводковому периоду.
Президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики.
Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.
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