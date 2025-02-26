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Премьер-министр отчитался перед Токаевым

Сегодня, 15:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 15:03
Сегодня, 15:03
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

Президента ознакомили с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры.

Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенне-полевым работам и паводковому периоду.

Президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики.

Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.

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