Премьер-министр Олжас Бектенов посетил Бишкек
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов совершил краткосрочный рабочий визит в Кыргызскую Республику. В Бишкеке главу правительства Казахстана принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Олжас Бектенов передал слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность правительства Казахстана приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.
Стороны обсудили совместные меры по наращиванию двустороннего товарооборота до 2 млрд долларов. Внимание было уделено конкретным проектам, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран.
"Казахстан готов нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму 260 млн долларов.
Широкий потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической и других отраслях. Этому также способствуют намеченные планы о создании Индустриального торгово-логистического комплекса на общей границе. Запуск данного проекта принесет мультипликативный эффект и придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.
Для полноценного раскрытия потенциала сотрудничества в сельском хозяйстве правительствами двух стран будут приняты меры по увеличению взаимных поставок продукции и запуску совместных проектов, а также продолжено активное взаимодействие между научно-исследовательскими институтами и аграрными вузами двух стран", - говорится в сообщении.
Олжас Бектенов подчеркнул важность утверждения режимов работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на вегетационный период 2024 года.
Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахстанско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков.
В соответствии с Концепцией развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана до 2030 года предусматриваются строительство и реконструкция пунктов пропуска "Қарасу", "Бесагаш", "Аухатты", "Сартобе" "Айша биби", "Сыпатай батыр", "Кеген".
В ходе встречи стороны также предметно обсудили вопросы взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма.
По итогам переговоров подтверждена готовность в полной мере реализовать все задачи, поставленные главами двух государств, и поднять казахстанско-кыргызское сотрудничество на новый уровень.
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