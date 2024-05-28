Премьер-министр Нидерландов прибыл с рабочим визитом в Астану

Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Королевства Нидерландов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде встретил Премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом”, - говорится в сообщении.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте прошли в зал переговоров.