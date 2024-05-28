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Премьер-министр Нидерландов прибыл с рабочим визитом в Астану

Сегодня, 12:07
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Королевства Нидерландов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде встретил Премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом”, - говорится в сообщении.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте прошли в зал переговоров.

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