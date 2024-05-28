Премьер-министр Нидерландов прибыл с рабочим визитом в Астану
Сегодня, 12:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
173Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Королевства Нидерландов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
“Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде встретил Премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом”, - говорится в сообщении.
Затем Касым-Жомарт Токаев и Марк Рютте прошли в зал переговоров.
Самое читаемое
- Строительство газохимического комплекса в ЗКО затянулось по вине Минэнерго
- Выпускница "Болашак" повесила свои многомиллионные долги перед государством на гарантов
- Ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане
- В Рафахе 50 человек погибли после ракетного удара Израиля
- Языковую политику обсудили в правительстве Казахстана