Премьер-министр наградил призёров Паралимпиады

Премьер-министр Олжас Бектенов от имени Президента вручил государственные награды призерам и тренерскому составу XVII летних Паралимпийских игр, передает BaigeNews.kz.

Сборная Казахстана по итогам Паралимпиады установила исторический рекорд, завоевав девять медалей, из которых две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

"Как отметил Глава государства, победы паралимпийцев – это пример самоотверженности и несгибаемой воли в схватках с сильнейшими соперниками и соперницами. После нашей встречи в преддверии игр мы всей страной наблюдали за каждой вашей битвой на спортивном поле, и ваш успех стал для нас особой гордостью. Мы рады, что с каждым годом растет вовлеченность особенных людей в спорт. На сегодня в стране свыше 56 тысяч казахстанцев с особым потребностями систематически занимаются физической культурой и спортом. И я уверен, что личный пример каждого из вас заставит многих пополнить ряды наших паралимпийцев. Правительство активизирует работу по созданию благоприятных условий и поддержке спортсменов", — подчеркнул премьер-министр.

На церемонии награждения выступил двукратный Паралимпийский чемпион Давид Дегтярев.

"Хочу выразить благодарность Главе государства и всему народу Казахстана за поддержку. Защита чести нашей страны на Паралимпийских играх в Париже стала для меня огромной гордостью. Мы упорно работали, чтобы завоевать медали Паралимпийских игр. Наши тренеры вложили все навыки в нашу победу. Я рад, что стал первым двукратным Паралимпийским чемпионом нашей страны, смог внести свой вклад в укрепление имиджа Казахстана на международной арене. Впереди нас ждет большая работа для достижения новых побед. Мы не остановимся на достигнутом и продолжим дальше трудиться во благо нашей страны", — сказал Давид Дегтярев, двукратный чемпион Паралимпийских игр по пара пауэрлифтингу.

Паралимпийская чемпионка по дзюдо Акмарал Науатбек отметила важность достижений сборной для развития паралимпийского спорта.

"Я рада и безмерно благодарна за орден Барыс III степени от имени Главы государства. Мы вернулись на родину с исторической золотой медалью по пара-дзюдо, сразившись на Паралимпийских играх с сильнейшими спортсменами мира. Отрадно, что со стороны государства уделяется особое внимание пара спорту. Я думаю, что наш успех сегодня воодушевил людей с особыми потребностями. Надеюсь, что наш путь продолжат будущие чемпионы, чтобы возвеличить Казахстан на мировой арене", - сказала спортсменка.

Указом Президента орденом "Барыс" I степени награжден первый в стране двукратный чемпион в пара пауэрлифтинге Давид Дегтярев, орденом "Барыс" III степени – чемпион Паралимпийских игр в Париже и первая обладательница золота в пара дзюдо Ақмарал Науатбек. Завоевавшие серебряные медали стрелок Еркин Габбасов, пловец Нурдаулет Жумагали и дзюдоист Шамей Ергали стали кавалерами ордена "Парасат". Орденом "Құрмет" награждены бронзовые призеры – Дастан Мукашбеков, Зарина Райфова, Даяна Федосова и Жұрқамырза Шукурбеков.

Также были награждены тренеры национальной сборной.

Фото: пресс-служба правительства