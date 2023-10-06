Премьер-министр Казахстана побывал на одном из крупнейших маслозаводов Центральной Азии

В ходе рабочей поездки в ВКО премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил один из крупнейших маслозаводов Центральной Азии и титано-магниевый комбинат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В ходе рабочей поездки по Восточно-Казахстанской области премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил автоматизированный комплекс по переработке масличных культур "Altyn Shygys". В сутки предприятие перерабатывает порядка 1400 тонн семян подсолнечника, 550 тонн рапса и 500 тонн сои. За прошлый год здесь произведено продукции на 20 миллиардов тенге.

Предприятие планирует осуществить переход от первичного производства к продукции более высоких переделов за счёт строительства цеха рафинации мощностью 500 тонн в сутки. Его запуск ожидается в 2025 году.

Также "Altyn Shygys" намерены в 2024 году впервые в РК запустить производство жидкого лецитина, а в 2025 году – наладить выпуск сухого порошкового лецитина, что значительно повысит рентабельность рафинации масла.

Премьер-Министр отметил, что уборочные площади масличных культур в регионе с каждым годом увеличиваются и в этом году достигли уже 211 тысяч гектаров.

"Мощности завода позволяют расширять линейку выпускаемой продукции и наращивать экспорт. Мы поддерживаем планы предприятия по дальнейшей, более глубокой переработке сырья. Со своей стороны правительство готово оказывать необходимую поддержку", — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов также ознакомился с деятельностью Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. Здесь изготавливают губчатый титан, титановые слитки и сплавы и первичный магний. Казахстанский гигант занимает 14% мирового рынка и 21% авиакосмической отрасли. Производимые на УКТМК титановые слитки отличаются высоким качеством и одобрены ведущими мировыми предприятиями аэрокосмической отрасли.

Премьер-министр подчеркнул, что комбинату нужно рассмотреть возможность открытия производств новых переделов и продолжать работу по укреплению международного сотрудничества.