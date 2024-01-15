Премьер-министр Казахстана обратился к европейским инвесторам

Дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономических отношений Казахстана и Европейского союза обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Казахстан придает особое значение укреплению взаимовыгодных отношений с Евросоюзом. Сегодня значительную роль в этом играют Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также новая Стратегия ЕС по Центральной Азии.

"Мы поддерживаем взаимный настрой на дальнейшее поступательное развитие казахстанско-европейского сотрудничества в духе доверия и уважения", — сказал Алихан Смаилов.

ЕС является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров РК. На его долю приходится порядка 30% внешней торговли и около 40% привлеченных инвестиций. Так, товарооборот за 11 месяцев прошлого года вырос почти на 5% и достиг порядка 38 млрд долларов.

"Сегодня в Казахстане работают почти 6 тыс. совместных предприятий, 130 из которых присоединились только за последний год. Эти показатели подчеркивают устойчивость и привлекательность нашей экономики для европейских партнеров. Призываем инвестиционное сообщество Европы расширить участие в совместных проектах", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Вице-президент Европейской комиссии отметил, что Казахстан является важным партнером для Евросоюза.