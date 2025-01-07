Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке на фоне кризиса в его правительстве и крайне низких рейтингов его Либеральной партии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны до тех пор, пока партия не выберет нового лидера — этот процесс может занять несколько месяцев. Трюдо возглавляет канадское правительство уже девять лет.

В своем обращении Трюдо сказал, что он остается "борцом", но отметил, что "эта страна заслуживает реального выбора" на следующем плебесците. Я ощущал, что не был тем выбором, который мог бы привести партию к победе, заявил Трюдо.

Теперь уже бывший лидер Либеральной партии указал, что причиной его решения уйти в отставку стал кризис в правительстве, и заявил, что если ему пришлось бы вести "внутренние битвы", он не смог бы быть лучшим вариантом для канадцев.

Трюдо столкнулся с проблемой лидерства после неожиданной отставки министра финансов Христианы Фриланд.

Фриланд, один из самых влиятельных и лояльных министров, разошлась во мнениях с Трюдо относительно того, как лучше поступить с угрозой избранного президента США Дональда Трампа ввести жесткие тарифы на канадские товары.

Его популярность среди избирателей также упала, а последние опросы говорят о том, что его Либеральная партия потерпит сокрушительное поражение на выборах в этом году.

Сентябрьский опрос Ipsos показал, что только 26 % респондентов ответили, что Трюдо был бы их выбором на пост премьер-министра. Это значительное меньше чем у оппозиционного кандидата Пьера Паульевра, лидера Консервативной партии.

Выборы должны состояться до октября этого года, но отставка Трюдо может привести к внеочередным выборам.

Трюдо впервые пришел к власти в 2015 году, неожиданно выведя свою партию с третьего на первое место. Он пообещал платформу открытой иммиграции, борьбы с изменением климата и повышения налогов на богатых.

С тех пор его пребывание в должности было омрачено несколькими политическими скандалами, включая отставку тогдашнего министра юстиции Джоди Уилсон-Рейбоулд. В 2019 году его кампания по переизбранию была омрачена снимками, на которых он, будучи молодым человеком, был изображен в черном гриме - "блекфейсе".

Несмотря на эти неудачи, Трюдо удерживал власть в течение девяти лет, что делает его самым долгоживущим лидером среди стран "Большой семерки".

В последнее время он изо всех сил старается сохранить популярность среди населения, которое разочаровано растущей стоимостью жизни.

Его сменщику придется иметь дело с тарифными угрозами Трампа. Избранный президент, который придет к власти в январе, пообещал обложить 25-процентным налогом все товары, ввозимые в страну из Канады и Мексики, в попытке бороться с нелегальной миграцией и фетаниловым кризисом в США.

Экономисты предупреждают, что такие тарифы нанесут значительный ущерб канадской экономике.