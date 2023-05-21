Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану

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Запланированная на 22 мая встреча Президента Казахстана с премьер-министром Италии Джорджей Мелони не состоится. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию ранее предусмотренного времени для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия", — написал Желдибай.

Он отметил, что согласно поступающим сообщениям, на севере Италии не менее 40 населённых пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.

"По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор Президента с Джорджей Мелони", — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщает Euronews, в регионе Эмилия-Романья, на севере Италии, обстановка остается крайне сложной. Из-за дождей ожидаются разливы рек и новые затопления. В районе Равенны, где ситуация наиболее тяжёлая, эвакуированы более 27 тысяч человек. Местные СМИ сообщают о нехватке питьевой воды и продовольствия.