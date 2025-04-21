Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан 26-27 апреля
27 апреля в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия – Италия".
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
164Фото: Emiliano Lasalvia/AFP
26–27 апреля по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит Премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнёрства. 27 апреля в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия – Италия".
Ранее мы сообщали, что с 31 марта по 1 апреля 2025 года состоялся официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Республику Казахстан.
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