Премьер-министр: государству вернули свыше 5 миллионов га сельхозземель

Фото: Пресс-служба премьер-министра

В этом году государству вернули 5,2 миллиона гектаров сельхозземель. Об этом сообщил Премьер – министр Алихан Смаилов, выступая на расширенном заседании с участием Президента, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в следующем году планируется вернуть ещё 5 миллионов гектаров сельхозземель.

Премьер также сообщил, что в этом году было собрано свыше 20 миллионов тонн зерна. Этот показатель является одним из самых высоких за последние 10 лет.

Кроме того, увеличен объём льготных кредитов до 220 миллиардов тенге. Объём льготных кредитов на сельскохозяйственную технику составляет 145 миллиардов долларов, сообщил Алихан Смаилов.

"В настоящее время прорабатывается вариант реформирования системы субсидирования АПК. Все изменения обсуждались с Ассоциацией фермеров. Внедрена государственная открытая информационная система субсидирования.

Также началась реализация проекта по увеличению доходов сельского населения за счёт малых кредитов. На следующий год на эти цели выделено 70 миллиардов тенге. На проект планируется выделить 1 триллион тенге в течение пяти лет", - сказал министр во время заседания.