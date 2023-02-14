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Премьер-министр дал поручения по обеспечению безопасности в школах Казахстана
После того как в школе Петропавловска девятиклассник напал на учеников с ножом и топором, премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства в Астане 14 февраля дал министрам ряд поручений, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что этот случай вызвал большую обеспокоенность в обществе.
"Это очень неординарный случай, он вызвал большую обеспокоенность в обществе. Вопрос безопасности детей в школах волнует все семьи. Как мы видим, даже внутри школы есть риски. Поэтому необходимо пересмотреть данный вопрос и провести проверку всех учебных заведений", — сказал премьер.
По мнению главы кабмина, необходимо увеличить количество видеокамер, рассмотреть вопрос усиления контроля на входе школы.
"МВД — внести согласованные предложения. Минздраву - взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Минпросвещению совместно с МВД, и МЧС совместно разработать уроки безопасности, через которые дети должны чётко знать, как вести себя в разных ситуациях", — поручил Смаилов.
Напомним, в понедельник, 13 февраля, ученик девятого класса средней школы №4 Петропавловска пришёл на занятия с сумкой, в которой пронёс топор и нож. Надев на лицо маску, он ранил троих учащихся. После чего двое из них оказались в реанимации.
В Минпросвещения заявили о том, что все казахстанские школы проверят на безопасность после случая в Петропавловске.
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