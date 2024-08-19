Премьер-министр дал поручения акиму области Жетысу

В рамках рабочей поездки в область Жетысу премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил ряд предприятий региона и проверил реализацию поручений главы государства по развитию обрабатывающей промышленности и увеличению объемов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

В Талдыкоргане премьер-министр посетил молочное предприятие "JLC Сут". Молочный завод – одно из ключевых предприятий региона, занимающихся переработкой сельхозпродукции.

Начальник цеха ТОО "JLC Сут" Амина Арынбекова доложила, что производственная мощность предприятия достигает 25 тысяч тонн в год. По итогам полугодия произведено продукции на 5,4 миллиарда тенге. В сутки перерабатывается от 80 до 90 тонн молока. Налажен выпуск 62 наименований. На предприятии работает 240 человек.

Здесь же главу правительства проинформировали о планах развития АПК на 2024-2026 годы. В данный период планируется реализация 31 инвестиционного проекта общей стоимостью 33,2 миллиарда тенге, из которых 13 проектов будут запущены уже в этом году. Ожидается увеличение объёма пищевой продукции на 3,6%, до 90 миллиардов тенге, а также достижение показателей по производству мяса (110,9 тысячи тонн), молока (225,3 тысячи тонн) и сахара (96 тысяч тонн).

Премьер-министр акцентировал внимание министерства сельского хозяйства и акимата области на ряде задач в АПК. Область Жетысу в сельском хозяйстве специализируется на производстве сахарной свеклы (доля в РК – 42%), кукурузы (18%) и сои (72%). Согласно Комплексному плану по развитию отрасли на 2022-2026 годы площадь сахарной свеклы необходимо довести до 15 тысяч гектаров к 2026 году. Акимату поручено предпринять меры по обеспечению семенного фонда и достаточного объёма минеральных удобрений. В области орошаемого земледелия поручено в срок завершить ремонтно-восстановительные работы ирригационных сетей и к 2026 году улучшить водоподачу на 30,5 тысячи гектаров, а также вовлечь в использование 5,3 тысячи гектаров новых орошаемых земель.

В сфере животноводства наблюдается устойчивая тенденция роста. С начала текущего года численность поголовья увеличилась на 26,3%. В рамках развития животноводства в этом году ведётся расширение трёх молочно-товарных ферм на 1140 голов, создание одной молочно-товарной фермы на 1 200 голов и запланирован ввод откормочной площадки на 200 голов.

"Область Жетысу является аграрным регионом. Правительством оказывается необходимая поддержка АПК региона. Только в этом году выделено 34,9 миллиарда тенге, в том числе 23,2 миллиарда тенге субсидий. В рамках программ “Крупные проекты” и “Ауыл Аманаты” области выделено 9,8 миллиарда тенге. Необходимо обеспечить реализацию данных программ и открытие новых предприятий по производству животноводческой продукции и её переработки", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил необходимость увеличения объёмов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В ходе рабочей поездки Олжас Бектенов также посетил крупнейшее промышленное предприятие региона – завод "Кайнар АКБ" по производству автомобильных аккумуляторов. Завод играет важную роль в экономике города Талдыкорган, обеспечивая 33,6% его промышленного производства. Производственная мощность - 3,6 миллиона штук в год, численность работающих - 1 212 человек.

Премьер-министру доложили о реализации на предприятии проекта по экологически безопасной утилизации бывших в эксплуатации аккумуляторов и внедрении технологий переработки батарей с разделением на фракции – металлизированный свинец, пасту, полипропилен, что позволяет снижать влияние свинецсодержащих соединений на окружающую среду. Олжас Бектенов отметил важность работы и поддержки отечественных товаропроизводителей для экономики региона и страны.

Правительство принимает системные меры поддержки казахстанских компаний, в том числе по устранению барьеров для сбыта готовой продукции внутри страны и на мировых рынках. В свою очередь, сами компании должны планомерно демонстрировать улучшение качества продукции и совершенствование технологических процессов.